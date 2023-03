Zwei Männer der Talentshow »The Voice of Holland« sollen im Umfeld der Show gegenüber mehreren Frauen sexuell übergriffig gewesen sein. Am Dienstag erhob die niederländische Staatsanwaltschaft Anklage. Nach einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft richtet sich die Anklage gegen einen 41-jährigen Mann wegen sexueller Übergriffe gegenüber drei Frauen in den Jahren 2014 und 2018. Davon soll nur eine Tat in Zusammenhang mit »The Voice of Holland« stehen. Zusätzlich werde ein 51-Jähriger wegen des Verdachts auf sexuelle Übergriffe »in oder rund um das Aufnahmestudio« der Sendung angeklagt.