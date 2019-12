Jonty B., der ein Kind von einem Londoner Museum gestoßen haben soll, hat sich des versuchten Mordes schuldig bekannt. Das berichteten unter anderem die BBC und der "Guardian" nach einer Anhörung am Zentralen Strafgerichtshof in der britischen Hauptstadt, zu der er per Video zugeschaltet wurde.

Der damals 17-jährige B. hatte am 4. August den sechs Jahre alten Jungen auf der Aussichtsplattform im zehnten Stock des Museums Tate Modern mutmaßlich angegriffen. Als Grund gab er der Polizei gegenüber an, er habe in den Fernsehnachrichten vorkommen wollen. B. ist seinem Anwalt zufolge Autist, außerdem habe er eine Zwangsstörung und vermutlich eine Persönlichkeitsstörung, schreibt der "Guardian". Der Tatverdächtige ist in dem psychiatrischen Hochsicherheitskrankenhaus "Broadmoor Hospital" untergebracht.

Der kleine Junge aus Frankreich, der mit seinen Eltern Urlaub in London machte, überlebte mit schweren Verletzungen, darunter eine schwere Gehirnblutung. Seine Familie sagte, dass der Junge noch immer eine intensive Behandlung brauche. Er könne nicht alle Gliedmaßen bewegen. Auch seine kognitiven Fähigkeiten habe er nicht komplett wiedererlangt.