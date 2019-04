Nach dem gewaltsamen Tod einer 39-jährigen Deutschen und ihres zehnjährigen Sohnes auf der spanischen Insel Teneriffa ist gegen den Vater Haftbefehl erlassen worden. Die Möglichkeit, durch eine Kaution vorläufig aus dem Gefängnis entlassen zu werden, gebe es für den Verdächtigen nicht.

Dies habe die zuständige Richterin nach einer mehrstündigen Vernehmung entschieden, bei der sich der 43-jährige Deutsche geweigert habe, mit den Behörden zu kooperieren. Das berichteten spanische Medien am Freitagabend unter Berufung auf die Justiz. Dem Festgenommenen würden Mord oder Totschlag sowie versuchter Mord oder versuchter Totschlag vorgeworfen. Die genauen Anklagepunkte sollen im Laufe der Ermittlungen festgelegt werden, hieß es.

Am Mittwoch hatten Einsatzkräfte in einer Höhle nahe der Gemeinde Adeje die Leiche einer Mutter und ihres Sohnes gefunden. Der Vater war bereits am Dienstag in einer Wohnung in Adeje festgenommen worden. Der kleine Bruder des Toten, der vermutlich fliehen konnte, hatte der Polizei zuvor von einem brutalen Angriff des Vaters berichtet und eine große Suchaktion ausgelöst. Der 43-Jährige habe seit längerem fest auf Teneriffa gewohnt, seine Familie sei regelmäßig aus Deutschland zu Besuch gekommen.