Der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska sagte am Samstag zum Abschluss seines Besuches auf Teneriffa: »Wir können uns einigermaßen sicher fühlen und können hoffen, dass wir das Feuer in den nächsten Tagen unter Kontrolle bekommen, wenn das Wetter mitspielt.« Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte für Montag einen Besuch der Insel an.