Dort ist zum 1. Januar das »Ethan, Hailey und Bentley«-Gesetz in Kraft getreten. Benannt nach drei Kindern, deren Eltern in Unfällen ums Leben kamen, die mutmaßlich von einem betrunkenen Autofahrer verursacht wurden. Das Gesetz nimmt für schuldig befundene Personen in die Pflicht, den Kindesunterhalt für hinterbliebene Kinder zu zahlen, bis diese 18 Jahre alt sind oder die High School beendet haben.