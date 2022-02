Alarm am Bahnhof Hannover Haftbefehl gegen 17-jährigen Terrorverdächtigen aus Kerpen erlassen

Emoji-Bombe an die Eltern: Ein Jugendlicher hatte am Samstag einen Terroreinsatz in Hannover ausgelöst. Nach SPIEGEL-Informationen soll sich der 17-Jährige in einer Vernehmung nun selbst belastet haben.