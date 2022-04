Die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) soll in Berlin transphob beleidigt worden sein, nun ermittelt die Polizei. Das teilten die Ermittler am Freitag mit .

Anlass soll ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video sein. In diesem sei Ganserer am Donnerstag am Platz der Republik vor dem Reichstagsgebäude in abfälliger Weise angesprochen und transphob beleidigt worden, heißt es.