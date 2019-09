Streit über US-Waffenrecht nach Amoklauf von Odessa "Dieser Epidemie ein Ende setzen"

Mindestens fünf Menschen wurden getötet, mehr als 20 verletzt: In Texas schoss ein Mann wahllos um sich. Der Amoklauf in einer Einkaufsgegend verschärft die Debatte über ein strengeres Waffenrecht in den USA.