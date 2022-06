»Sie trugen weiße Gewänder und waren barfuß«

Die Polizei hofft nun auf neue Hinweise in dem Fall. Nach Angaben des Staatsanwaltes war Holly als Kleinkind in einer Kirche in Arizona zurückgelassen worden. Sie wuchs dann dort in einer Familie auf, deren Mitglieder nicht in Verbindung mit dem Kriminalfall gebracht werden.

»Baby Holly« sei damals von zwei Frauen in die Kirche gebracht worden, die »sich als Mitglieder einer nomadischen religiösen Gruppe ausgaben«, sagte der erste stellvertretende Generalstaatsanwalt Brent Webster. »Sie trugen weiße Gewänder und waren barfuß.« Nach diesen Frauen suche nun die Polizei.