Wegweisendes Urteil in Texas Ex-Freund soll 1,2 Milliarden US-Dollar für Racheporno zahlen

Seiner Mandantin gehe es seit der Entscheidung der Geschworenen besser, weil sie sich gehört fühle und man ihr geglaubt habe. »Das Urteil gibt ihr ihren guten Namen wieder.«

Die Botschaft des Gerichts sei: »Wenn es deine Mission ist, jemanden emotional für den Rest seines Lebens zu ruinieren, nimmst du ein Urteil in Kauf, das dich finanziell ruiniert für den Rest deines Lebens.«

In fast allen US-Bundesstaaten gibt es Gesetze gegen die Verbreitung sogenannter Rachepornos. In der Vergangenheit sind wiederholt hohe Schadensersatzsummen vor Gericht erstritten worden. 2021 bekam eine Frau in Maryland 500.000 US-Dollar zugesprochen, nachdem ein Mann Nacktfotos von ihr online gestellt hatte. In einem ähnlichen Fall in Kalifornien wurde der Ex-Freund der Klägerin zur Zahlung von 6.450.000 US-Dollar verurteilt.