Der Amokläufer an einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas hat das Blutbad nach Angaben der Polizei in einem einzelnen Klassenraum angerichtet. Alle Todesopfer seien im Klassenzimmer einer vierten Klasse gewesen, in dem sich der mutmaßliche Täter zuvor verbarrikadiert habe, sagte Polizeisprecher Chris Olivarez dem US-Sender CNN.