Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Papst Franziskus zeigte sich ebenfalls erschüttert: »Mein Herz ist gebrochen nach dem Blutbad in der Grundschule in Texas«, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz: »Ich bete für die Kinder, für die toten Erwachsenen und für deren Familien.«

NBA -Trainer Steve Kerr äußerte sich bei einer Pressekonferenz seines Teams. »Ich bin es so leid«, sagte der 56-Jährige, den Tränen nahe: »Ich bin es so leid, hier zu sitzen und den am Boden zerstörten Familien beste Wünsche zu übermitteln. Ich bin die Schweigeminuten so leid. Genug!«

Gab es schon ähnliche Fälle?

Attentate an US-Schulen gibt es immer wieder. Besondere Erschütterung hatte ein Massaker an einer Grundschule vor zehn Jahren ausgelöst: Im Dezember 2012 hatte ein 20-Jähriger an der Grundschule Sandy Hook um sich geschossen. Damals wurden 20 Schulkinder und sechs Lehrkräfte getötet. Am Valentinstag 2018 eröffnete ein 19-Jähriger mit einem halbautomatischen Gewehr das Feuer auf Schüler und Lehrer seiner ehemaligen Schule in Parkland im Bundesstaat Florida, er tötete 17 Menschen.

Zudem hatte ein Amoklauf in einem Supermarkt vor wenigen Tagen Entsetzen ausgelöst. Ein Mann hatte mit einem Sturmgewehr in Buffalo im US-Bundesstaat New York zehn Menschen erschossen und drei weitere verletzt. Er wurde noch am Tatort festgenommen. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert – 11 der 13 Opfer waren schwarz.