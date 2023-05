Sie klagte über Erbrechen und Bauchschmerzen, schließlich wurde sie ohnmächtig: Ein achtjähriges Mädchen, das in der vergangenen Woche in Gewahrsam der US-Behörden an der mexikanischen Grenze starb, hat kurz vor ihrem Tod mehrmals medizinische Versorgung eingefordert. Doch ins Krankenhaus kam die junge Asylsuchende, Anadith Tanay Reyes Alvarez aus Panama, erst, als sie bereits bewusstlos war. Das haben die US-Behörden am Sonntag bestätigt, wie unter anderem CBS berichtet .