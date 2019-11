Texas Lehrerin tritt Schülerin gegen den Kopf

Die Polizei im US-Bundesstaat Texas ermittelt gegen eine Vertretungslehrerin, die eine Schülerin geschlagen haben soll. Der Frau wird schwere Körperverletzung vorgeworfen.

Zu dem Vorfall war es laut US-Medienberichten bereits am Freitag gekommen. Die Lehrerin habe eine Klasse an der Lehman High School in der texanischen Stadt Kyle unterrichtet. Die Schüler seien laut gewesen, die Lage sei eskaliert, als die Lehrerin geflucht habe, sagte der Anwalt des Opfers.

Laut dem Sender CNN haben Schüler mit ihren Handys aufgezeichnet, was dann geschah - der Clip kursiert im Netz. Er zeigt, wie die Frau einer Schülerin mehrere Faustschläge versetzt. Dann reißt sie das Mädchen zu Boden und tritt ihr mit dem Fuß gegen den Kopf. CBS berichtet unter Berufung auf die Polizei, das Video sei offenbar authentisch.

"Schwere Verletzungen"

Das Mädchen kam in ein Krankenhaus und erlitt laut ihrem Anwalt "schwere Verletzungen". Über das Alter der Schülerin gibt es unterschiedliche Angaben: Laut der Nachrichtenagentur AP ist sie 15, CBS schreibt, sie sei 16 Jahre alt.

Die 32-Jährige wurde festgenommen und kam gegen eine Kaution von 10.000 US-Dollar frei. Sie arbeitet seit August an der Schule und hatte 18 Einsätze als Vertretungskraft.

Ein Sprecher der Schule sagte, er sei entsetzt. Es gebe absolut keine Entschuldigung für das, was in dem Video zu sehen sei. Die Lehrerin wurde entlassen. Der texanische Gouverneur Greg Abbott sagte, ein solches Verhalten werde nicht toleriert. Die Landesschulbehörde werde den Vorfall untersuchen.