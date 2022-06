US-Bundesstaat Texas Mehr als 40 tote Menschen in Lastwagen gefunden

In einem Lastwagen am Rande der amerikanischen Großstadt San Antonio sind die Leichen von Dutzenden Menschen gefunden worden. Die Feuerwehr sprach von mindestens 46 Toten. Bei ihnen handle es sich wahrscheinlich um Migranten, die illegal in die USA eingereist seien. Das berichteten US-Medien und beriefen sich dabei auf Angaben der Ermittler.