Der Verdächtige sitzt im Gefängnis von Dallas County. Ein Anwalt ist in den Unterlagen nicht genannt.

Das Abtreibungsrecht ist eines der am meisten umkämpften gesellschaftspolitischen Themen in den USA. Der Supreme Court hatte im vergangenen Juni das seit fast 50 Jahren geltende Grundsatzurteil »Roe v. Wade« aufgehoben. In ihm war ein landesweites Grundrecht auf Abtreibungen verankert.

Damit bekamen Bundesstaaten das Recht, Schwangerschaftsabbrüche massiv zu beschränken oder ganz zu verbieten. Laut »New York Times« ist dies in 14 Bundesstaaten bereits geschehen. In Texas sind Abtreibungen in der Regel sechs Wochen nach Beginn der Schwangerschaft illegal. Dies gilt selbst, wenn sie durch Vergewaltigungen oder Inzest entstanden sind.