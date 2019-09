Im US-Bundesstaat Texas hat die Justiz einen verurteilten Mörder hingerichtet. Der 64-jährige Billy Crutsinger starb offiziellen Angaben zufolge am Mittwochabend (Ortszeit) in Huntsville nach dem Verabreichen einer Giftspritze.

Er war im Jahr 2003 wegen der Ermordung einer 89-jährigen Frau und deren 71 Jahre alter Tochter zum Tode verurteilt worden. Crutsinger hatte die beiden dem Urteil zufolge erstochen und anschließend eine Kreditkarte und ein Auto gestohlen. Er war bei den Frauen angestellt, um Arbeiten in deren Haus im texanischen Fort Worth zu verrichten.

Nach dem Mord flüchtete er, wurde allerdings schon nach kurzer Zeit festgenommen, da er mit der gestohlenen Kreditkarte eine Rechnung in einer Bar beglichen hatte. Vor Gericht hatte die Verteidigung argumentiert, Crutsinger sei nach dem Tod mehrerer Familienangehöriger Alkoholiker geworden. Nach dem Konsum von Alkohol wurde er demnach aggressiv.

Hinrichtungen seit 1976

Laut einer von der Justiz veröffentlichten Mitteilung schrieb Crutsingers vor seinem Tod: "Dort, wo ich hingehe, wird alles bunt sein." Über die Todesstrafe sagte er demnach, sie sei "nicht völlig richtig", aber auch nicht komplett falsch: "Es ist etwas, das getan werden muss, bis etwas Besseres kommt."

In Texas war erst vor Kurzem ein verurteilter Mörder hingerichtet worden: Der 48-jährige Larry Swearingens war wegen Vergewaltigung und Mordes an einer 19-jährigen Studentin 1998 zu Tode verurteilt worden, beteuerte aber bis zuletzt seine Unschuld. Ende August ließen die Behörden ihn mit einer tödlichen Injektion töten.

Datum Name Ethnische Herkunft Bundesstaat 13.01.2015 Andrew Brannan Weißer Georgia 15.01.2015 Johnny Kormondy Weißer Florida 15.01.2015 Charles Warner Afroamerikaner Oklahoma 21.01.2015 Arnold Prieto Latino Texas 27.01.2015 Warren Hill Afroamerikaner Georgia 29.01.2015 Robert Ladd Afroamerikaner Texas 04.02.2015 Donald Newbury Weißer Texas 11.02.2015 Walter Storey Weißer Missouri 11.03.2015 Manuel Vasquez Latino Texas 17.03.2015 Cecil Clayton Weißer Missouri 09.04.2015 Kent Sprouse Weißer Texas 14.04.2015 Andre Cole Afroamerikaner Missouri 15.04.2015 Manuel Garza Latino Texas 12.05.2015 Derrick Charles Afroamerikaner Texas 03.06.2015 Lester Bower Weißer Texas 09.06.2015 Richard Strong Afroamerikaner Missouri 18.06.2015 Gregory Russeau Afroamerikaner Texas 14.07.2015 David Zink Weißer Missouri 12.08.2015 Daniel Lopez Latino Texas 01.09.2015 Roderick Nunley Afroamerikaner Missouri 30.09.2015 Kelly Gissendaner Weißer Georgia 01.10.2015 Alfredo Prieto Latino Virginia 06.10.2015 Juan Garcia Latino Texas 14.10.2015 Licho Escamilla Latino Texas 29.10.2015 Jerry Correll Weißer Florida 18.11.2015 Raphael Holiday Afroamerikaner Texas 19.11.2015 Marcus Johnson Weißer Georgia 09.12.2015 Brian Terrell Afroamerikaner Georgia 07.01.2016 Oscar Bolin Weißer Florida 20.01.2016 Richard Masterson Weißer Texas 21.01.2016 Christopher Brooks Weißer Alabama 27.01.2016 James Freeman Weißer Texas 03.02.2016 Brandon Jones Afroamerikaner Georgia 16.02.2016 Gustavo Garcia Latino Texas 17.02.2016 Travis Hittson Weißer Georgia 09.03.2016 Coy Wesbrook Weißer Texas 22.03.2016 Adam Ward Weißer Texas 31.03.2016 Joshua Bishop Weißer Georgia 06.04.2016 Pablo Vasquez Latino Texas 12.04.2016 Kenneth Fults Afroamerikaner Georgia 27.04.2016 Daniel Lucas Weißer Georgia 11.05.2016 Earl Forrest Weißer Missouri 15.07.2016 John Conner Weißer Georgia 05.10.2016 Barney Fuller Weißer Texas 19.10.2016 Gregory Lawler Weißer Georgia 16.11.2016 Steven Spears Weißer Georgia 06.12.2016 William Sallie Weißer Georgia 08.12.2016 Ronald Smith Weißer Alabama 11.01.2017 Christopher Wilkins Weißer Texas 18.01.2017 Ricky Gray Afroamerikaner Virginia 26.01.2017 Terry Edwards Afroamerikaner Texas 31.01.2017 Mark Christeson Weißer Missouri 07.03.2017 Rolando Ruiz Latino Texas 14.03.2017 James Bigby Weißer Texas 20.04.2017 Ledell Lee Afroamerikaner Arkansas 24.04.2017 Jack Jones Weißer Arkansas 24.04.2017 Marcel Williams Afroamerikaner Arkansas 27.04.2017 Kenneth Williams Afroamerikaner Arkansas 17.05.2017 J.W. Ledford Weißer Georgia 26.05.2017 Thomas Arthur Weißer Alabama 08.06.2017 Robert Melson Afroamerikaner Alabama 06.07.2017 William Morva Weißer Virginia 26.07.2017 Ronald Phillips Weißer Ohio 27.07.2017 TaiChin Preyor Afroamerikaner Texas 24.08.2017 Mark Asay Weißer Florida 13.09.2017 Gary Otte Weißer Ohio 05.10.2017 Cary Lambrix Weißer Florida 12.10.2017 Robert Pruett Weißer Texas 19.10.2017 Torrey McNabb Afroamerikaner Alabama 08.11.2017 Patrick Hannon Weißer Florida 08.11.2017 Ruben Cardenas Latino Texas 18.01.2018 Anthony Shore Weißer Texas 30.01.2018 William Rayford Afroamerikaner Texas 01.02.2018 John Battaglia Weißer Texas 22.02.2018 Eric Branch Weißer Florida 15.03.2018 Michael Eggers Weißer Alabama 15.03.2018 Carlton Gary Afroamerikaner Georgia 27.03.2018 Rosendo Rodriguez Latino Texas 19.04.2018 Walter Moody Weißer Alabama 25.04.2018 Erick Davila Afroamerikaner Texas 04.05.2018 Robert Butts Afroamerikaner Georgia 16.05.2018 Juan Castillo Latino Texas 27.06.2018 Danny Bible Weißer Texas 17.07.2018 Christopher Young Afroamerikaner Texas 18.07.2018 Robert Van Hook Weißer Ohio 09.08.2018 Billy Irick Weißer Tennessee 14.08.2018 Carey Moore Weißer Nebraska 26.09.2018 Troy Clark Weißer Texas 27.09.2018 Daniel Acker Weißer Texas 29.10.2018 Rodney Berget Weißer South Dakota 01.11.2018 Edmund Zagorski Weißer Tennessee 14.11.2018 Roberto Ramos Latino Texas 04.12.2018 Joseph Garcia Latino Texas 06.12.2018 David Miller Weißer Tennessee 11.12.2018 Alvin Braziel Afroamerikaner Texas 13.12.2018 Jose Jimenez Latino Florida 30.01.2019 Robert Jennings Afroamerikaner Texas 07.02.2019 Domineque Ray Afroamerikaner Alabama 28.02.2019 Billie Coble Weißer Texas 24.04.2019 John King Weißer Texas 02.05.2019 Scotty Morrow Afroamerikaner Georgia 16.05.2019 Michael Samra Weißer Alabama 16.05.2019 Donnie Johnson Weißer Tennessee 23.05.2019 Robert Long Weißer Florida 31.05.2019 Christopher Price Weißer Alabama 20.06.2019 Marion Wilson Afroamerikaner Georgia 19.08.2019 Stephen M. West Weißer Tennessee 21.08.2019 Larry Swaringen Weißer Texas 22.08.2019 Gary Bowles Weißer Florida 04.08.2019 Billy Crutsinger Weißer Texas Quelle: Death Penalty Information Center

Crutsinger ist in diesem Jahr bereits der 14. Gefangene, der in den USA hingerichtet wurde. Allein in Texas, dem Bundesstaat mit den meisten Hinrichtungen in den vergangenen Jahrzehnten, gab es laut dem Death Penalty Information Center in diesem Jahr bereits fünf Hinrichtungen.