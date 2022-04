Buntions Anwälte hatten hingegen argumentiert, dass es »grausam« sei, einen Mann so viele Jahre nach der Tat hinzurichten. Buntion befand sich in den vergangenen 20 Jahren in Einzelhaft und musste 23 Stunden am Tag in seiner Zelle verbringen. Der 78-Jährige habe für niemanden mehr eine Gefahr dargestellt, so die Anwälte. Er litt demnach an zahlreichen Krankheiten wie Arthritis, Schwindel, Hepatitis, Schmerzen am Ischiasnerv und Zirrhose.

Buntion war erstmals 1991 zum Tode verurteilt worden. Das Urteil wurde 2009 vom höchsten Gericht des Bundesstaates Texas aufgehoben – drei Jahre später aber von einer anderen Jury wieder in Kraft gesetzt.