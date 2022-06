In der Tragödie um tote Migranten im US-Bundesstaat Texas liegen neue Erkenntnisse vor. So soll sich der Fahrer zunächst als Überlebender ausgegeben haben. Dies teilte der Chef der mexikanischen Migrationsbehörde, Francisco Garduño, am Mittwoch in Mexiko-Stadt mit. Inzwischen sei der Fahrer aber identifiziert.