Die Polizei habe die Leiche zerstückelt in der Gefriereinheit in einem Anwesen in Nong Prue in der Provinz Chonburi südöstlich der Hauptstadt Bangkok entdeckt, teilten die Behörden mit. Vor dem Haus versammelten sich Schaulustige, Ermittler in weißen Overalls sicherten Spuren.