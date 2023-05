Sararat R. wurde am Dienstag in Bangkok festgenommen, nachdem eine Freundin auf einer gemeinsamen Reise gestorben war. Vor zwei Wochen waren die beiden nach Polizeiangaben in die Provinz Ratchaburi, westlich von Bangkok, gereist, um an einem buddhistischen Schutzritual an einem Fluss teilzunehmen. Dort brach die Freundin zusammen und starb am Flussufer.