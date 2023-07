Auf die Spur der Tatverdächtigen sei die Polizei durch einen schwarzen Pickup gekommen, auf dem die Kühltruhe transportiert worden sei, berichtete das englischsprachige Portal »The Pattaya News «. Eine 52-jährige Frau, die in der Wohnung lebt, wo die Leiche gefunden wurde, sei zunächst vor der Polizei geflohen und dann in einem Restaurant gestellt worden. Sie wurde vernommen und erklärte, sie habe nicht gewusst, was sich in der Gefriertruhe befunden habe.