Thailand Rentnerin tot in Kanal gefunden - Polizei nimmt Deutschen fest

In Thailand ist ein 52 Jahre alter Deutscher festgenommen worden, weil er eine tote deutsche Rentnerin in einem Kanal in der Provinz Chonburi versenkt haben soll. Der genaue Hintergrund ist noch unklar, wie die Polizei in Bangkok mitteilte.

Nach Angaben des Deutschen und seiner thailändischen Frau starb die 77-Jährige bei einem Sturz im Badezimmer, als sie bei dem Paar zu Gast war. Die Partnerin des Verdächtigen sagte, ihr Mann habe sie in eine Box gelegt und in einen Kanal geworfen. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus.

Der Festgenommene und die Tote hatten laut Polizei eine Bar in Pattaya betrieben, die nicht gut lief. Kurz vor ihrem Tod hätten sie sich deswegen gestritten. Der Mann lebte nach Aussage seiner Freundin auch von der Rente der 77-Jährigen.

Per Haftbefehl gesucht

Der Verdächtige war zuletzt in Schleswig-Holstein gemeldet. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat gegen ihn in den Jahren 2016 und 2017 mehrere Anklagen wegen Betrugs und Unterschlagung erhoben. Er wird per Haftbefehl des Amtsgerichts Eutin gesucht, in diesem sind laut einer Sprecherin 22 Straftaten aufgelistet. Ihm werde Betrug vorgeworfen. Er habe vor allem ältere Frauen um ihr Geld gebracht, indem er sich etwa ihre EC-Kartendaten erschlichen habe. Der Haftbefehl sei inzwischen in einen internationalen Haftbefehl umgewandelt worden.

Der Mann hielt sich seit längerer Zeit in Thailand auf. Zusammen mit seiner Frau bewohnte er ein Haus in der Provinz Chonburi südlich von Bangkok. In dessen Nähe befindet sich der Kanal, in den er die Leiche geworfen haben soll.