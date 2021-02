Nach Festnahme in den Niederlanden Reemtsma-Entführer Drach wird noch nicht nach Deutschland überstellt

Thomas Drach bleibt vorerst in den Niederlanden in Untersuchungshaft. Dem Reemtsma-Entführer werden mehrere Raubüberfälle zur Last gelegt. Das Verfahren für eine Auslieferung nach Deutschland könnte bis zu 90 Tage dauern.