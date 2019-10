Die Serie von Einbrüchen bei Fußballstars spanischer Spitzenklubs setzt sich offenbar fort. In der Nacht zu Dienstag drangen laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten Einbrecher ins Haus des Mittelfeldspielers Thomas Partey von Atletico Madrids ein und stahlen zahlreiche Wertgegenstände.

Partey war zum Champions-League-Spiel seiner Mannschaft bei Lokomotive Moskau gereist und daher nicht in dem Haus. Die Hausangestellte des Ghanaers, die über das Domizil des 26-Jährigen im Vorort Boadilla wachte, soll von den Tätern bedroht, aber nicht verletzt worden sein. Die Höhe des Schadens ist den Berichten zufolge noch nicht ermittelt.

Seit Monaten beschäftigen Einbrüche bei abwesenden Fußballprofis vor allem von Real und Atletico die Polizei in Madrid. Erst am vergangenen Samstag waren Kriminelle in das Haus des Real-Spielers Casemiro während seines Einsatzes im Derby gegen Atletico eingebrochen.

In den vergangenen Monaten hatte es mitunter mehrere solcher Einbrüche binnen weniger Tage gegeben. Unter den Opfer sind unter anderem der Mittelfeldspieler Lucas Vázquez, Trainer Zinédine Zidane sowie die Profis Álvaro Morata und Isco. Bereits im Juni war die Rede von einem halben Dutzend betroffener Real-Profis, im Februar etwa war Karim Benzema überfallen worden.

Mitverantwortlich sollen auch die Spieler selbst sein: Sie veröffentlichten Bilder ihrer Häuser, von Schmuck oder von Autos in den sozialen Medien. Das bringe die Täter auf die Spur. In Moratas Fall soll einer der Täter nach einer Uhr gefragt haben, die der Spieler auf Instagram gezeigt hatte. Real Madrid warnte seine Spieler inzwischen davor, ihre Häuser in den sozialen Medien zu zeigen.