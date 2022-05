In der Polizisten-Affäre in Baden-Württemberg hat die Staatsanwaltschaft das Innenministerium durchsucht. Hintergrund sind die Ermittlungen gegen Innenminister Thomas Strobl ( CDU ). Offenbar wurden Unterlagen sichergestellt.

Hintergrund der Vorwürfe gegen Innenminister Strobl sind Ermittlungen gegen einen führenden Polizisten wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Der Mann soll eine Hauptkommissarin in einem Videochat mit seinen Vorstellungen sexueller Praktiken belästigt haben. Weil Strobl ein Schreiben des Anwalts des beschuldigten Beamten an einen Journalisten weitergegeben hat, wird nun auch gegen ihn ermittelt .

Der Reporter wird verdächtigt, aus amtlichen Dokumenten des laufenden Verfahrens gegen den Polizisten zitiert zu haben. Strobl wiederum soll ihn dazu angestiftet haben. Ermittelt wird gegen Strobl wegen des Verdachts der Anstiftung zu verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen.

Strobl verteidigt sich

Strobl hatte in einer Sondersitzung des Innenausschusses am Mittwoch eingeräumt, ein offizielles Schreiben an einen Journalisten weitergegeben zu haben. Es sei ihm dabei darum gegangen, »Schaden von der Landespolizei abzuwenden«. Strobl hatte staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zur Frage, wie das Schreiben an die Öffentlichkeit gelangt war, zunächst per Weisung gestoppt.