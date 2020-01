Die Beamten trauten ihren Augen nicht - so steht es zumindest in der Polizeimeldung zu einem Kuriosum aus Thüringen. In Bretleben im Kyffhäuserkreis hat die Polizei ein äußerst gefährliches Stück Dekoration entdeckt: eine Weltkriegsgranate.

Eine 78-Jährige hatte die Waffe demnach in ihrer Scheune gefunden. Sie habe diese in ihrem Wohnzimmer platziert - "fein gesäubert", wie es in der Meldung heißt.

Dann seien ihr jedoch Zweifel gekommen. Sie habe ihren Nachbarn konsultiert, der schließlich die Polizei gerufen habe.

Die Beamten schalteten einen Munitionsbergungsdienst ein. Der habe die Granate untersucht und festgestellt, dass es sich um eine Sprenggranate aus dem Ersten Weltkrieg handle. Ob die Waffe funktionsfähig war, werde noch untersucht, sagte eine Polizeisprecherin.