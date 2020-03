Anklage in Thüringen Polizist soll Vergewaltigung gefilmt haben

Zwei Polizisten in Thüringen sollen im Dienst eine Frau vergewaltigt und die Tat gefilmt haben. Nach SPIEGEL-Informationen gaben sie in Vernehmungen an, es habe sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt.