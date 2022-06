Anabolika, ein amerikanischer Streifenwagen und eine Harley-Davidson sichergestellt

Die Razzia fand am Donnerstagmorgen in Thüringen, Schleswig-Holstein und Berlin statt. Laut Polizei waren mehr als 500 Beamte daran beteiligt, und durchsuchten insgesamt 26 Objekte. Die Razzia dauerte am Donnerstagvormittag noch an. Der Ermittlungskomplex umfasse fünf Ermittlungsverfahren, die sich gegen insgesamt zehn Beschuldigte richteten.