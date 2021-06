Nach umstrittener Aufhebung der Maskenpflicht Erneut Durchsuchungen bei Weimarer Richter und bei Zeugen

Ein Weimarer Richter hob in einer umstrittenen Entscheidung die Coronaregeln an Schulen auf. Die Ermittlungen gegen ihn laufen. Nun suchten Behörden in seinen Räumen erneut nach Hinweisen auf Rechtsbeugung.