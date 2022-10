Die Polizei in Thüringen sucht einen Mann, der Ende Juli auf der Toilette eines Regionalzugs ein 14 Jahre altes Mädchen vergewaltigt haben soll. Wie die Landespolizei in Jena am Freitag mitteilte , sei die Schülerin im Regionalzug von Erfurt nach Altenburg damals auf die Behindertentoilette gegangen und habe vergessen, die Tür abzuschließen. Ein unbekannter Mann sei ihr dorthin gefolgt und habe sie vergewaltigt.