Die Staatsanwaltschaft Erfurt ermittelt gegen zwei Polizisten, die im Dienst eine Frau vergewaltigt haben sollen. Das Amtsgericht habe gegen die beiden Männer Haftbefehle erlassen, teilte die Behörde mit.

Ihnen wird sexueller Missbrauch sowie Vergewaltigung in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Die Frau befand sich während des mutmaßlichen Übergriffs am Samstag in Gewahrsam.

Die Tatverdächtigen äußerten sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Vorwürfen. Weitere Einzelheiten gab die Behörde aus ermittlungstaktischen Gründen und zum Schutz der Beteiligten nicht bekannt.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) äußerte sich zu dem Fall. "An unsere Polizeibeamten stellen wir besonders hohe ethische Ansprüche", sagte er. Ziel sei es, "schnell und rückhaltlos den Sachverhalt aufzuklären". Wenn sich der Vorwurf bestätigen sollte, werde das auch "erhebliche dienstrechtliche Konsequenzen" nach sich ziehen. Im Falle einer Verurteilung droht den Polizisten eine Freiheitsstrafe zwischen drei und 15 Jahren.