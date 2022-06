Der Mann soll die fünf Kätzchen Anfang Juni an einer Schnellstraße in eine Mülltonne geworfen haben. Kurze Zeit später habe eine Frau die Tiere entdeckt und zu sich genommen. Allerdings seien sie so klein gewesen, dass nur eines überlebte. Die Frau meldete den Vorfall der Polizei, die den mutmaßlichen Täter mithilfe der Aufnahmen von Überwachungskameras identifizierte.