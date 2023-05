Ermittler nennen die Betrugsmethode, die sich seit einiger Zeit rasant im Internet ausbreitet, »Tinder-Trading-Scams«. Dabei versuchen Betrüger über Partnersuchportale wie Tinder oder über soziale Netzwerke wie LinkedIn mit potenziellen Opfern in Kontakt zu treten. Anschließend bauen sie per Flirtbotschaften Nähe und Vertrauen auf, um die Opfer dann im weiteren Verlauf von Geldanlagen in Kryptowährungen zu überzeugen. Die Täter sprechen laut Justizministerium in verächtlicher Weise vom »Pig Butchering« (deutsch: »Schweineschlachten«).