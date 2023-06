Die »Titan« war am Sonntag mit fünf Insassen zum Wrack der »Titanic« aufgebrochen. Nach knapp zwei Stunden brach der Kontakt zum Begleitschiff ab. Nach viertägiger Suche fand ein Tauchroboter am Donnerstag in 3800 Meter Tiefe am Meeresgrund Trümmerteile, bei denen es sich um Überreste der »Titan« handelte. Laut US-Küstenwache war das Tauchboot unter dem enormen Wasserdruck implodiert, alle fünf Insassen kamen ums Leben.