An der Leiche des nach einer Polizeikontrolle in Mannheim gestorbenen 47-Jährigen sind nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Spuren stumpfer Gewalt festgestellt worden. Diese seien aber »von geringer Intensität gewesen«, sagte LKA-Präsident Andreas Stenger. Es sei unklar, ob der Mann eines gewaltsamen oder eines natürlichen Todes gestorben sei. Er habe auch eine Herzinsuffizienz gehabt.

Das Opfer war laut Angaben der Ermittler in Behandlung am Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim (ZI) gewesen und hatte am Montag gegen ärztlichen Rat das ZI in Richtung Marktplatz verlassen. Zwei Polizisten und ein Arzt hätten den Patienten in der Innenstadt ausfindig gemacht. Die Polizisten hätten bei der Kontrolle »unmittelbaren Zwang« angewandt, der Mann habe sich gewehrt.

Der 47-Jährige brach bei dem Polizeieinsatz zusammen und konnte den Ermittlern zufolge zunächst wiederbelebt worden, später im Krankenhaus starb er.