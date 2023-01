Mord zweiten Grades ist nach dem Gesetz von Tennessee ein Verbrechen der Klasse A, das mit 15 bis 60 Jahren Gefängnis bestraft wird.

Nichols, ein 29-jähriger Familienvater, starb am 10. Januar in einem Krankenhaus, drei Tage, nachdem er in die Verkehrskontrolle geriet und dann von den fünf Polizeibeamten, alle Afro-Amerikaner, brutal zusammengeschlagen worden sein soll.