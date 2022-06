Die Berliner Polizei erklärte am Abend, unter den teils schwer Verletzten seien 14 Schülerinnen und Schülern aus Hessen. Den Behörden in Berlin und Wiesbaden zufolge war die zehnte Klasse einer Schule im hessischen Bad Arolsen auf Klassenfahrt in Berlin.

Der Fahrer besitzt nach Polizeiangaben die deutsche und die armenische Staatsangehörigkeit und lebt in Berlin. Nach Angaben von Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik befand sich der Mann am Mittwoch zunächst für Untersuchungen in einem Krankenhaus. Weitere Informationen zu dem mutmaßlichen Täter finden Sie hier .