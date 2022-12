Todesstrafe in den USA Mississippi richtet verurteilten Mörder hin

»Ich glaube an die Todesstrafe«

Vor seiner Hinrichtung sagte Loden, er verspüre eine »tiefe Schuld«. Er wisse, dass Worte den Schaden, den er angerichtet habe, niemals heilen könnten.

Die Mutter hatte Journalisten am vergangenen Freitag gesagt, sie habe dem Täter vergeben. Sie wolle eigentlich niemanden sterben sehen, sagte sie. »Aber ich glaube an die Todesstrafe.«

Es war die erste Hinrichtung in Mississippi in diesem Jahr und die zweite seit 2013. Der konservativ regierte Bundesstaat hat seit mehreren Jahren Schwierigkeiten, die für Hinrichtungen verwendeten Medikamente zu beschaffen. Viele Hersteller weigern sich, ihre Produkte an US-Bundesstaaten zu verkaufen, in denen die Todesstrafe vollstreckt wird.