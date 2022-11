Todesstrafe in den USA Texas richtet verurteilten Mörder hin

Hoopers Komplizen starben vor der Vollstreckung der Todesstrafe. Hooper hatte stets seine Unschuld beteuert.

Bislang wurden im Jahr 2022 in den USA 15 Menschen hingerichtet. Im vergangenen Jahr waren es elf Hinrichtungen, der niedrigste Wert in mehr als drei Jahrzehnten. Zwei weitere Hinrichtungen in den USA sind für Donnerstag angesetzt – eine in Alabama und eine in Oklahoma.

Noch immer unterstützt eine Mehrheit der US-Amerikaner die Todesstrafe. Allerdings hat die Zustimmung abgenommen. Etwa sechs von zehn Amerikanern bezeichnen sich als Befürworter, so der General Social Survey, eine große Trendumfrage der Universität von Chicago. In den Neunzigern waren fast drei Viertel der US-Amerikaner dafür.