Bei den Dreharbeiten zu dem Western »Rust« im Oktober 2021 auf einer Filmranch in Santa Fe hatte Alec Baldwin, Hauptdarsteller und zugleich Produzent, bei einer Probe für eine Szene eine Waffe bedient, als sich ein Schuss löste. Kamerafrau Halyna Hutchins wurde tödlich getroffen, Regisseur Joel Souza verletzt. Gutierrez-Reed war als Waffenmeisterin am Set für Waffen und Sicherheit zuständig. Bis heute ist unklar, wie die scharfe Munition an den Drehort und in den Colt gelangte.