Hintergrund der Tat noch unklar

Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. Der BBC zufolge könnte der Mann attackiert worden sein, weil er Alkohol bei sich hatte.

Von einer »Gang« wollten die Ermittler nicht sprechen. Die Mädchen kämen aus verschiedenen Teilen der Stadt und hätten sich über die sozialen Medien kennengelernt, zitiert CNN einen Polizisten. Man wisse bislang nicht, warum sich die Jugendlichen an dem Tatabend getroffen hätten. Die Polizei gehe jedoch davon aus, dass die Gruppe früher am Abend in eine »Auseinandersetzung« verwickelt gewesen sein könnte.