Tote und Verletzte durch Raserei Tesla-Fahrer muss 27 Jahre in Haft

Mit einer Geschwindigkeit von knapp 187 Kilometern in der Stunde hatte M. einen schweren Unfall verursacht und dabei zwei Menschen getötet. Mit seinem Tesla raste er im September 2021 in ein Haus in der Metropolregion an der Tampa Bay, einer Bucht an der Westküste Floridas. Dabei überschritt er die geltende Geschwindigkeitsgrenze von 48 Stundenkilometern um fast das Vierfache.