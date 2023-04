Im oberfränkischen Wunsiedel haben Angestellte einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr die Leiche eines zehnjährigen Mädchens gefunden. Das Kind sei leblos in seinem Zimmer der dortigen Wohngruppe aufgefunden worden, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch.