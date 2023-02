Der mutmaßliche Täter Ibrahim A., ein mehrfach kriminell in Erscheinung getretener Palästinenser, sitzt nach der Tat im Zug bei Brokstedt im Kreis Steinburg in Untersuchungshaft. Wenige Tage vor der Messerattacke war er aus einer Untersuchungshaft entlassen worden, die er in Hamburg wegen einer anderen Straftat abgesessen hatte.