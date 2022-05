Der Mann wurde unter anderem wegen gewerbsmäßigen Betrugs, Titelmissbrauchs, gefährlicher Körperverletzung in 305 Fällen und vorsätzlicher Körperverletzung in 1144 Fällen schuldig gesprochen. »Er ist ein Hochstapler«, sagte die Vorsitzende Richterin. Sein Leben sei geprägt davon gewesen, »zu täuschen und zu manipulieren«.

Der Mann war im Impfzentrum Rosenheim und im Impfzentrum Karlsfeld im Landkreis Dachau tätig sowie mit mobilen Impfteams etwa in Pflegeeinrichtungen im Einsatz gewesen. Gesundheitliche Schäden erlitt den Ermittlern zufolge niemand. Der Mann soll gut 20.000 Euro in Rechnung gestellt haben, laut Verteidigung bekam er aber am Ende kein Geld.