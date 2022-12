Eine Frau ist wegen Mordes an ihrem 75 Jahre alten pflegebedürftigen Vater vom Landgericht Traunstein zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die 55-Jährige soll den Mann mit einer Überdosis an Medikamenten vergiftet haben, indem sie diese in sein Lieblingsgericht – »saures Lüngerl« – mischte. Das Urteil war zunächst nicht rechtskräftig.