Etwa zur gleichen Zeit hätten sich bis zu 40 Menschen versammelt, um die Einsatzkräfte zu attackieren. Ein Mann habe sogar einen Einkaufswagen in Richtung der Beamten geschleudert. »Für die Einsatzkräfte, die zahlenmäßig unterlegen waren, entstand so eine lebensgefährliche Situation«, hieß es. Erst als ein Beamter zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben habe, habe sich die Lage beruhigt und die Polizisten hätten die verletzten Kollegen in Sicherheit bringen können.

Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung.