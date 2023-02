In Trier ist ein Polizeieinsatz gewaltsamt eskaliert. Rund 40 Menschen seien unter anderem mit Eisenstangen und Glasflaschen auf Polizisten losgegangen, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Trier vom frühen Morgen. Mindestens fünf Beamte wurden demnach bei dem Einsatz in der rheinland-pfälzischen Stadt verletzt. Zwei Männer im Alter von 42 und 21 Jahren wurden in Gewahrsam genommen, weitere Personen sind flüchtig.