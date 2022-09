Wer in Rheinland-Pfalz zur Polizei will, sollte keine sichtbaren Tattoos haben. Doch auch bei von Kleidung bedeckten Körperbemalungen kann ein Bewerber ausgeschlossen werden, sofern die Tätowierung »Zweifel an der charakterlichen Eignung« aufkommen lässt. Das entschied nun das Landgericht Trier.